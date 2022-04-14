Muğla'da antik kentte kaçak kazı yapan 6 şüpheli yakalandı - Son Dakika
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Muğla'da antik kentte kaçak kazı yapan 6 şüpheli yakalandı

14.04.2022 12:27
Muğla'da antik kentte kaçak kazı yapan 6 şüpheli yakalandı

Muğla'nın Marmaris ilçesinde birinci derece arkeolojik sit alanında kaçak kazı yaptıkları iddia edilen 6 zanlı gözaltına alındı.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde birinci derece arkeolojik sit alanında kaçak kazı yaptıkları iddia edilen 6 zanlı gözaltına alındı.

Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Marmaris Kaçakçılık ve Organize Suçlarlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, Çamdibi Mahallesi Asartepe mevkisindeki Phykos Antik Kenti'nde kazı yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçti.

Ekipler, G.Y, E.K, O.Y, N.K, C.Y. ve İ.B'yi kazı yaptıkları sırada suçüstü yakaladı.

Bölgede bazı noktaların kazıldığını tespit eden ekipler, el dedektörü, 500 gram beyaz toz madde, 15 gram dumansız barut, elektrik kablosu düzeneği, çok sayıda alet ve malzeme ele geçirdi.

Kazı yapan altı zanlı "2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Kanunu'na muhalefet" suçundan gözaltına alındı.

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Emniyet Müdürlüğü, Kaçak Kazı, Marmaris, Muğla, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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