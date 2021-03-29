Muğla'da "Antik Pedal" projesine GEKA'dan 1 milyon 294 bin lira destek - Son Dakika

Muğla'da "Antik Pedal" projesine GEKA'dan 1 milyon 294 bin lira destek

29.03.2021 19:21
Muğla'da

Fethiye ve Seydikemer ilçelerinin ortak projesi Antik Pedal, Güney Ege Kalkınma Ajansı'ndan (GEKA) 1 milyon 294 bin lira destek almaya hak kazandı.

Fethiye ve Seydikemer ilçelerinin ortak projesi Antik Pedal, Güney Ege Kalkınma Ajansı'ndan (GEKA) 1 milyon 294 bin lira destek almaya hak kazandı.

Fethiye Belediyesi Meclis Salonu'nda gerçekleşen proje tanıtım toplantısına, Fethiye Kaymakamı Eyüp Fırat, Seydikemer Kaymakamı Ayhan Yazgan, Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca, Seydikemer Belediye Başkan Yardımcısı Ramazan Kaynak, ilgili kurum ve kuruluşların müdürleri ile vekilleri katıldı.

Proje ortakları adına açıklama yapan Fethiye Kent Konseyi Başkanı Gülbahar Edik Kayhan, Fethiye Kent Konseyi koordinasyonunda hazırlanan Antik Pedal projesinin 1 milyon 294 bin 958 lira destek almaya hak kazandığını bildirdi.

Türkiye'nin bisiklet turizmiyle orta vadede 4 milyar avroluk turizm geliri hedeflediğini dile getiren Kayhan, şunları kaydetti:

"Ülkemizin kalkınma hedef ve öncelikleri ile uyumlu amaç ve faaliyetler içeren bisiklet turizmi odaklı Antik Pedal projesi, bölgesel kalkınmaya bütüncül katkı sağlayacaktır. Projeyle farklı coğrafi özellikteki alanlar, zorluk derecelerine ve sahip oldukları doğal ve kültürel kaynak değerlerine göre alternatif rotalar olarak belirlenecek. Rotalar belirlenirken bölgedeki Likya Yolu ve Evliya Çelebi gibi gezginlerin güzergahları, önemli tarihi olayların geçtiği noktalar göz önünde bulundurulacak. Rehber kitapta bu konularda detaylı bilgiler verilerek ilgilinin tarihi süreci yerinde yaşayarak kavraması sağlanacak ve her bir rota, içerdiği potansiyele göre isimlendirilecek."

Kayhan, projeyle farklı yaş gruplarından, farklı beklentilere sahip bisikletçilerin tercihlerine uygun rotalarda sürüş yapabileceğini dile getirdi.

Fethiye ve Seydikemer ilçelerinin sürdürülebilir turizm modeliyle yerel kırsal kalkınmayı sağlayacağı, nitelikli turizm altyapısının oluşacağını vurgulayan Kayhan, Antik Pedal projesini kamuoyuyla paylaşmaktan mutluluk duyduğunu ifade etti.

Fethiye Kaymakamı Eyüp Fırat ise Fethiye ile Seydikemer'in tarihi ve kültürel olanaklarının bir bütün olarak değerlendirilip, korunarak projeyle daha da geliştirilmesinin kendisini mutlu ettiğini söyledi.

Seydikemer Kaymakamı Ayhan Yazgan da "Son yıllardaki gayretimiz bölgemizdeki turizmi 12 aya yaymak ve diğer turizm çeşitlerini hayata geçirmektir. Antik kentlerimizi öne çıkarma gayreti içindeyiz. Bu proje tüm bunları besleyecek önemli bir projedir. Emeği geçenleri tebrik ediyorum." dedi.

Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca da projede iki ilçenin kaymakam ve belediye başkanının yan yana oturmasının çok önemli olduğunu belirtti. Projenin bölgeye yapılabilecek hizmetin bir örneği olduğuna işaret eden Karaca, "Bundan sonra da birlik içinde çalışmalarımız devam edecek. Hep birlikte olduğumuzda başarıya ulaşıyoruz." ifadelerini kullandı.

Güney Ege, Fethiye, Kayhan, Turizm, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Muğla'da 'Antik Pedal' projesine GEKA'dan 1 milyon 294 bin lira destek - Son Dakika


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