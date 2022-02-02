Üye Girişi
Muğla'da apart otele kurduğu düzenekle uyuşturucu yetiştiren zanlı tutuklandı - Son Dakika

Muğla'da apart otele kurduğu düzenekle uyuşturucu yetiştiren zanlı tutuklandı

02.02.2022 00:06
Muğla'da apart otele kurduğu düzenekle uyuşturucu yetiştiren zanlı tutuklandı

Muğla'nın Marmaris ilçesinde apart otelinde uyuşturucu yetiştiren zanlı tutuklandı.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde apart otelinde uyuşturucu yetiştiren zanlı tutuklandı.

Marmaris Jandarma Komutanlığı ekipleri, Bozburun Mahallesi'nde E.M.A'nın apart otelinde özel düzenek kurarak yetiştirdiği uyuşturucuyu sattığı ve yer temin ettiği bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Otele düzenlenen operasyonda metanfetamin, 8 kök kenevir, kenevir tohumu, karışık kubar esrar, aydınlatma, ısıtma mekanizması, özel ışık sistemi, fişek ve kurusıkı tabanca ele geçirildi.

Apart otel sahibi E.M.D ve çalışan V.Ö. ile otelde bulunan C.E, A.E. ve S.İ. gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan E.M.D, çıkardığı mahkemece tutuklanırken diğer zanlılar adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Muğla'da apart otele kurduğu düzenekle uyuşturucu yetiştiren zanlı tutuklandı
Muğla'da apart otele kurduğu düzenekle uyuşturucu yetiştiren zanlı tutuklandı
Muğla'da apart otele kurduğu düzenekle uyuşturucu yetiştiren zanlı tutuklandı
Muğla'da apart otele kurduğu düzenekle uyuşturucu yetiştiren zanlı tutuklandı

YORUMLAR
500

Münir Karaloğlu, Uyuşturucu, Marmaris, Muğla, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Muğla'da apart otele kurduğu düzenekle uyuşturucu yetiştiren zanlı tutuklandı - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
00:06 Meclis'te gözdağı verdiler! Ukrayna'dan Rusya'ya Türk bayraklı meydan okuma
23:55 Fenerbahçe'den ayrılışı gündem olmuştu! Diego Perotti'den şaşırtan imza
23:40 Erdoğan'ın revizyon sinyalinin ardından kulisler hareketlendi! Kabine'de değişiklik dedikoduları konuşuluyor
23:38 Korona yüzünden yeni karar aldıramamış! Uzaklaştırma cezası biten cani koca, aynı gün eşini katletti
23:22 Arkadaşını evine çağırıp av tüfeğiyle öldürdü!
23:20 Kılıçdaroğlu ve Akşener'le bir araya gelen Davutoğlu'ndan ittifak yorumu: Oyun kurulacaksa birlikte kuracağız
23:14 Son zamanların en büyük transfer çalımı! Galatasaray, Gedson Fernandes'i ezeli rakibine kaptırdı
23:11 Çıldır Gölünde şaşırtan hareketlilik! Buzun üstünde avlanan aç kurt vatandaşı heyecanlandırdı
23:08 Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir canlı yayına mesaj gönderdi, Davutoğlu'nun şaşkınlığı kameralara yansıdı
22:46 Emre Belözoğlu takımın dumanını çıkardı! İşte beğeni yağmuruna tutulan o fotoğraf
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.02.2022 00:15:08. #1.13#
SON DAKİKA: Muğla'da apart otele kurduğu düzenekle uyuşturucu yetiştiren zanlı tutuklandı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement