Son Dakika Haberleri: Muğla'da apartman çatısına yıldırım düştü
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Muğla'da apartman çatısına yıldırım düştü

37 dakika önce

Muğla'nın Menteşe ilçesinde bir apartmanın çatısına isabet eden yıldırım hasara yol açtı.

Muğla'da apartman çatısına yıldırım düştü, System.String[]

Muğla'nın Menteşe ilçesinde bir apartmanın çatısına isabet eden yıldırım hasara yol açtı.

Akyol Mahallesi Recai Güreli Caddesi'ndeki 4 katlı bir apartmanın çatısına isabet eden yıldırım, çatıdaki bacayı parçaladı. Baca parçaları, apartmanın bahçesine düştü.

Mahalle sakinlerinin haber vermesi üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri geldi.

Bina çevresinde tedbir alan ve hasar tespit çalışması yapan ekipler, apartmanın sadece baca kısmında hasar oluştuğunu belirledi.

Menteşe, Muğla, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.09.2019 08:10 Kaynak: AA
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