Apartmandan ayakkabıların çalınması güvenlik kamerasına yansıdı - Son Dakika

Muğla'nın Menteşe ilçesinde bir kişinin apartmandan çaldığı ayakkabıları poşete doldurup kaçtığı anlar güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Karamehmet Mahallesi'ndeki Yaşam Park Evleri Sitesi sakinleri, evlerinin önündeki ayakkabılarının yerinde olmadığını fark ederek güvenlik kamerası görüntülerini izledi.

Görüntülerde bir kişinin sabaha karşı sitedeki C bloğa girerek ayakkabıları çaldığını gören site sakinleri durumu polise bildirdi.

Polis ekipleri, daha önce sitedeki diğer bloklardan da ayakkabı çaldığı belirlenen şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Sitenin güvenlik kamerasında kaydedilen görüntülerde, apartmana giren şüphelinin ayakkabıları doldurduğu poşeti güçlükle taşıdığı yer alıyor.