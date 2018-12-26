Muğla'da Apartta Yangın

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, bir apartın depo kısmında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, bir apartın depo kısmında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.



Alınan bilgiye göre, Bitez Mahallesi Kaktüs Caddesi'ndeki bir aparttan dumanların yükseldiğini görenler, durumu itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi.



İhbar üzerine belirtilen bölgeye gelen ekipler, apartın zemin katında depo olarak kullanılan alandaki alevlere müdahale etti. Yoğun duman nedeniyle güçlükle müdahale edilen yangın, uğraşlar sonucunda kontrol altına alındı. Yangın söndürme çalışması sırasında sağlık ekipleri de bölgede hazır bekledi.



Soğutma çalışmasının yapıldığı yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

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