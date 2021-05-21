Muğla'da Apiterapi Merkezi Kurulması çalışmaları kapsamında toplantı yapıldı - Son Dakika

Toplantı Muğla Valisi Orhan Tavlı'nın başkanlığında ve ilgili kurumların temsilcilerinin katılımıyla gerçekleştirildi.

Muğla Valisi Orhan Tavlı başkanlığında, GEKA Genel Sekreteri Özgür Akdoğan'ın moderatörlüğünde düzenlenen toplantıya, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Çiçek, Muğla Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanı Baha Başçelik, Muğla Ticaret ve Sanayi Odası (MUTSO) Başkanı Mustafa Ercan, Muğla Arı Yetiştiricileri Birliği (MAYBİR) Başkanı Ziya Şahin, Muğla Tarım ve Orman İl Müdürü Barış Saylak ile projeyle ilgili kurumların temsilcileri katıldı.

Muğla'da arıcılık sektöründe faaliyet gösteren arıcıların arı sütü, polen ve propolis gibi yüksek katma değerli apiterapik ürünleri üretmelerini sağlayacak ve söz konusu ürünlerin işlenerek pazarlanmasına olanak sağlayacak projenin paydaşlarının; Muğla Arı Yetiştiricileri Birliği (MAYBİR), Muğla Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı, Muğla'ya Hizmet Vakfı, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Muğla Teknopark A.Ş. ve Muğla Tarım ve Orman Müdürlüğü'nün olması planlanıyor.

Muğla Valisi Orhan Tavlı, toplantıda gerçekleştirdiği konuşmada, Muğla'nın arıcılık konusundaki güçlü yanlarına rağmen arıcıların arı sütü, polen ve propolis gibi yüksek katma değerli apiterapik ürünleri standartlara uygun şekilde üretmede ve işlemede sıkıntı yaşadığını belirtti. "Söz konusu sıkıntının nihayete ermesi amacıyla Güney Ege Kalkınma Ajansı koordinasyonunda Muğla'da Apiterapi Ürünleri İşleme Merkezi kurulması yönünde bir fikir oluştu. Bu amaçla yatırımın uygunluğunun belirlenebilmesi amacıyla, MUTSO'nun yürüttüğü ve GEKA'nın desteklediği 'Apiterapik Arıcılık Ürünleri İşleme Merkezi Fizibilite Raporu' hazırlandı. Fizibilite raporunda yer alan bilgilere göre yatırımının yapılabilirliği olumlu olarak değerlendirilmiş olup süreç içerisinde kurumlar arası yapılan ön hazırlık toplantılarında proje belli bir olgunluk seviyesine ulaşmıştır" dedi.

Vali Orhan Tavlı, gerçekleştirilecek proje kapsamında öncelikle apiterapik arıcılık ürünleri işleme, paketleme ve uygulama merkezinin kurulacağını, Muğla'da arıcılık sektörünün tanıtım, pazarlama ve markalaşma kapasitesinin geliştirileceğini ve apiterapik ürün konusunda sektörel eğitimler verilerek bilinçlendirme çalışmaları yapılacağını söyledi.

Arı ve arı ürünlerinin koruyucu ve bazı hastalıkların tedavisinde tamamlayıcı uygulama yöntemi olarak kullanılması olarak adlandırılan apiterapi,insanların hastalık durumunu kontrol altına almak, sağlığını korumak, hastalıklarını önlemek, iyileştirmek ve iyileşmeyi devamlı hale getirmek amacıyla arı ürünlerinin (Bal, polen, arı sütü, propolis, arı zehri, balmumu, arı havası, apilarnil, ana arı larvası, arı ekmeği) bir araya getirilmesiyle uygulanan destek ya da tedavi yöntemidir.

Eski çağlardan bu yana birçok hastalığın tedavisinde kullanıldığı bilinen ve günümüzde gelişen arı ürünleri ile tedavi yöntemleri hızla yaygınlaşmaktadır. Alternatif tedavi seçeneklerinin en önemlileri arasında bulunan arı ürünleri ile ilgili ülkemizde son yıllarda çalışmalar başlatılmıştır. 2014 yılında yayınlanan geleneksel ve tamamlayıcı tıp uygulamaları yönetmeliğiyle birlikte apiterapi merkezleri kurulmaya başlanmıştır.

Muğla'nın ülke arıcılığındaki konumu incelendiğinde 334 köyde, 4 bin 710 aile, 935 bin kovanla arıcılık yapıldığı görülmektedir. Muğla'da başlıca arıcılık ürünü çam balı olup, Türkiye üretiminin yaklaşık olarak %75-80'lik kısmını karşılamaktadır. Koloni sayısı ve büyüklüğü açısından ulusal çapta Muğla lider konumdadır. İklim yapısı ve doğal florası yılın neredeyse tamamında arıcılık yapmaya elverişlidir. Söz konusu avantajlarından dolayı apiterapik ürünlerin işlenmesine yönelik tesis yeri seçiminde Muğla'nın öne çıktığı görülmektedir.

Apiterapi Merkezi ile son yıllarda apiterapik ürünlere olan talep fazlalığı, Muğla'nın flora açısından zengin bitki çeşitliliğine sahip olması, yine arı kolonilerinin büyüklüğü bakımından apiterapik ürünlerin Geleneksel Bitkisel Tıbbi Ürün niteliğinde ilimizde üretilmesi ve işlenmesi sağlanacaktır. İlimizde kurulması planlanan Apiterapi Merkezi ile arı ürünleri ihracatının arttırılması böylelikle ülke ekonomisine girdi sağlanması hedeflenmiştir.