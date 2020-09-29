Muğla'da araç 520 bine ulaştı

Türkiye İstatistik Kurumu 2020 yılı Ağustos ayı Motorlu Kara Taşıtları istatistiklerini yayımladı. Bu kapsamda TÜİK Denizli Bölge Müdürü Özer Coşkun tarafından verilen bilgiye göre Muğla ilinde toplam araç sayısı 520 bin 067'ye ulaştı.

2019 yılı Ağustos ayında toplam araç sayısı 503 bin 243 iken, 2020 yılı Ağustos ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 3,3 oranında bir artış göstererek 520 bin 067'ye ulaştı.

Otomobil sayısı yüzde 2,7 arttı

Otomobil sayısı 2020 yılı Ağustos ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 2,7 artışla 214 bin 209'a ulaştı. Muğla'daki araçların türlerine göre dağılımı incelendiğinde; 214 bin 209 adet otomobil, 9 bin 724 minibüs, 4 bin 471 otobüs, 75 bin 921 kamyonet, 9 bin 765 kamyon, 170 bin 117 motosiklet, 34 bin 578 traktör ve Bin 282 özel amaçlı araç bulunuyor. Oransal olarak en fazla artış yüzde 11,2 ile özel amaçlı araçlarda gerçekleşirken, adet bakımından en fazla artış 7 bin 143 adet ile motosiklette gerçekleşti.

12 bin 697 aracın devri yapıldı

2020 yılı Ağustos ayında Muğla'da toplam 12 bin 697 taşıtın devri yapıldı. Taşıt türüne göre devri yapılan araçlar içinde ilk sırada 7 bin 541 adet ile otomobil yer aldı. Otomobili 2 bin 388 ile motosiklet, Bin 937 adet ile kamyonet, 329 traktör, 245 minibüs, 147 kamyon, 89 otobüs ve 21 adet ile özel amaçlı araçlar geldi.

2 bin 160 aracın trafiğe kaydı yapıldı

2020 yılı Ağustos ayında toplam 2 bin 160 aracın trafiğe kaydı yapıldı. Trafiğe kaydı yapılan araçlar türlerine göre incelendiğinde, ilk sırada Bin 234 adet ile motosiklet yer alırken, ardından 613 adet ile otomobil, 194 adet ile kamyonet, 64 adet ile traktör, 37 adet ile özel amaçlı araçlar, 17 adet ile kamyon ve 1 adet ile otobüs geldi. - MUĞLA