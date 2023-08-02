Muğla'da araç ile direk arasında kalan vatandaşın bacağı koptu

Muğla'nın Yatağan ilçesinde freni patlayarak kontrolden çıkan araç yoldan geçen bir kişiye çarptı. Araç ile beton direk arasında kalan şahsın bacağı koptu.

FRENİ PATLAYAN ARAÇ KAZA YAPTI

Olay Yatağan İlçe Emniyet Müdürlüğü yakınlarında gerçekleşti. Seyir halindeki otomobilin freni patlaması sonucu sürücü direksiyon hakimiyetini kaybetti. Bu sırada yaya olarak yolda bulunan 30 yaşındaki O.Ö. isimli vatandaş araç ile beton direk arasında kaldı.

BACAĞI KOPTU

Elektrik direği ve arabanın arasında sıkışan 30 yaşlarındaki O.Ö isimli erkek yayanın bacağı koptu. Ağır yaralanan vatandaş hastaneye kaldırıldı.