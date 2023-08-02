Muğla'da araç ile direk arasında kalan vatandaşın bacağı koptu - Son Dakika
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Muğla'da araç ile direk arasında kalan vatandaşın bacağı koptu

02.08.2023 18:06

Muğla'nın Yatağan ilçesinde seyir halindeki bir aracın freni patlayarak direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu, yolda bulunan bir vatandaş araç ile beton direk arasında kaldı. Olay sonucunda vatandaşın ayağı koptu ve ağır yaralandı. Yaralı vatandaş hastaneye kaldırıldı.

Muğla'nın Yatağan ilçesinde freni patlayarak kontrolden çıkan araç yoldan geçen bir kişiye çarptı. Araç ile beton direk arasında kalan şahsın bacağı koptu.

Muğla'da araç ile direk arasında kalan vatandaşın bacağı koptu

FRENİ PATLAYAN ARAÇ KAZA YAPTI

Olay Yatağan İlçe Emniyet Müdürlüğü yakınlarında gerçekleşti. Seyir halindeki otomobilin freni patlaması sonucu sürücü direksiyon hakimiyetini kaybetti. Bu sırada yaya olarak yolda bulunan 30 yaşındaki O.Ö. isimli vatandaş araç ile beton direk arasında kaldı.

Muğla'da araç ile direk arasında kalan vatandaşın bacağı koptu

BACAĞI KOPTU

Elektrik direği ve arabanın arasında sıkışan 30 yaşlarındaki O.Ö isimli erkek yayanın bacağı koptu. Ağır yaralanan vatandaş hastaneye kaldırıldı.

Kaynak: İHA
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Emniyet Müdürlüğü, Yatağan, Tragger, Muğla, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Muğla'da araç ile direk arasında kalan vatandaşın bacağı koptu - Son Dakika
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