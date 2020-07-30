Muğla'da araç sayısı nüfusun yarısını geçti

Türkiye İstatistik Kurumu 2020 yılı Haziran ayı Motorlu Kara Taşıtları İstatistiklerini yayımladı. Bu kapsamda TÜİK Denizli Bölge Müdürü Özer Coşkun tarafından verilen bilgiye göre Muğla'da toplam araç sayısı 515 bin 231'e ulaştı.

2019 yılı Haziran ayında toplam araç sayısı 500 bin 641 iken, 2020 yılı Haziran ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 2,9 (14 bin 590) oranında bir artış göstererek 515 bin 231'e ulaştı.

Otomobil sayısı yüzde 2,4 arttı

Otomobil sayısı 2020 yılı Haziran ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 2,4 artışla 212 bin 682'ye ulaştı. Muğla'daki araçların türlerine göre dağılımı incelendiğinde; 212 bin 682 otomobil, 9 sin 785 adet minibüs, 4 bin 486 adet otobüs, 75 bin 270 adet kamyonet, 9 bin 709 adet kamyon, 167 bin 693 adet motosiklet, 34 bin 399 adet traktör ve Bin 207 adet özel amaçlı araç bulunduğu görüldü. Oransal olarak en fazla artış yüzde 5,5 ile özel amaçlı araçlarda gerçekleşirken, adet bakımından en fazla artış 6 bin 269 adet ile motosiklette gerçekleşti.

16 bin 423 aracın devri yapıldı

2020 yılı Haziran ayında Muğla'da toplam 16 bin 423 taşıtın devri yapıldı. Taşıt türüne göre devri yapılan araçlar içinde ilk sırayı 9 bin 628 adet ile otomobil yer aldı. Otomobili 3 bin 055 adet ile motosiklet, 2 bin 627 adet ile kamyonet, 466 adet ile traktör, 303 adet ile minibüs, 225 adet ile kamyon, 89 adet ile otobüs ve 30 adet ile özel amaçlı araçlar geldi.

Bin 865 aracın trafiğe kaydı yapıldı

2020 yılı Haziran ayında toplam Bin 865 aracın trafiğe kaydı yapıldı. Trafiğe kaydı yapılan araçlar türlerine göre incelendiğinde, ilk sırada Bin 242 adet ile motosiklet yer alırken, ardından 388 adet ile otomobil, 107 adet kamyonet, 100 adet traktör, 17 adet kamyon, 10 adet otobüs, 1 adet ile minibüs geldi. - MUĞLA