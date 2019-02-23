Muğla'da Araç Takla Attı: 3 Yaralı
1 saat önce
Muğla'nın Menteşe ilçesinde gece saatlerinde meydana gelen trafik kazasında anne, baba ve 4 yaşındaki çocuk yaralandı.
Muğla
'nın Menteşe
ilçesinde gece saatlerinde meydana gelen trafik kazasında anne, baba ve 4 yaşındaki çocuk yaralandı.
Edinilen bilgiye göre Düğerek Mahallesinden merkez istikametine seyir halinde olan Ali G. yönetimindeki 48 U 0921 plakalı araç, Orhaniye
Mahallesi 41 Evler kavşağına geldiğinde orta refüje çarparak takla attı. Takla atan araç karşı kaldırımdaki sokak aydınlatmasına çarparak ters döndü. Vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezine bilgi vermesinin ardından olay yerine 112 Acil Yardım Ambulansı ve Muğla Büyükşehir Belediyesi Menteşe İtfaiye
Grup Amirliği AKS ekipleri ile trafik ekipleri sevk edildi.
İtfaiye AKS ekipleri araç içinde sıkışan baba Ali G.'yi kurtarırken, anne Esin G. ve 4 yaşındaki çocukları Gaye G. kendi imkanları ile araç içinden çıktılar. Yaralılar 112 Acil Yardım Ambulansları ile Muğla Sıtkı Koçman
Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındılar. - MUĞLA
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Haber Yayın Tarihi : 23.02.2019 01:17 Kaynak: İHA
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