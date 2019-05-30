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Muğla'da araç yangını

1 saat önce

Muğla'nın Menteşe ilçesinde, bir otomobilde çıkan yangın paniğe neden oldu.

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Muğla'nın Menteşe ilçesinde, bir otomobilde çıkan yangın paniğe neden oldu.
Emirbeyazıt Mahallesi Hasan Ercan Caddesi'nde, Berkan Uygun yönetimindeki 35 HD 1336 plakalı otomobilin motor kısmı, henüz bilinmeyen nedenle alev aldı.
Sürücü Uygun, yanan aracını yolun ortasında bırakarak itfaiyeye haber verdi.
Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, kaputu demir makas yardımıyla açarak yangına müdahale etti. Yangın, büyümeden söndürüldü.
Kısa süreliğine trafiğe kapatılan cadde, aracın çekiciyle kaldırılmasının ardından tekrar açıldı.
Haber Yayın Tarihi : 30.05.2019 09:53 Kaynak: AA
Menteşe, Muğla, Güncel
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