Muğla'da araç yangınında alevler ormanlık alana sıçradı - Son Dakika

MUĞLA'nın Ula ilçesine bağlı Sakar bölgesinde hareket halindeki kamyonette çıkan yangında alevler ormanlık alana sıçradı. İtfaiye ekiplerinin yoğun müdahalesiyle ormana sıçrayan alevler büyümeden söndürüldü. 10 dekar ormanlık alan ile kamyonetin tamamen yanarak kullanılamaz hale geldiği yangın nedeniyle Muğla- Marmaris karayolu 1 saat ulaşıma kapalı kaldı.

Yangın, gece yarısı Marmaris- Muğla karayolunun 18'inci kilometresinde çıktı. Marmaris'ten Muğla istikametine giden kamyonetten dumanların çıktığı fark eden sürücü, aracı ağaçlıklı bölgede yolun sağına park ederek, beraberindeki kişi ile birlikte ayrıldı. Kimlikleri henüz belirlenemeyen iki kişinin otomobili terk etmesinden kısa süre sonra araç, tamamen yanmaya başladı. Sürücü ve çevredeki vatandaşlar itfaiye ekiplerine haber verirken, alev topuna dönüşen otomobildeki yangın, ormanlık alana da sıçradı.

Durumun bildirilmesi üzerine, bölgeye çok sayıda araröz, su tankeri ve itfaiye ekibi sevk edildi. Ekipler, hem araç yangınına hem de alevlerin sıçradığı ormanlık alanda yangının yayılmasını engellemek için yoğun çaba sarfetti. Ekipleri müdahalesi ile orman yangını yaklaşık 1 saatte kontrol altına alındı. Yangın nedeniyle Marmaris - Muğla karayolu yaklaşık 1 saat trafiğe kapalı kalırken, kamyone ise tamamen yanarak kullanılmaz hale geldi.

Bölgede soğutma çalışmaları sürerken, jandarma ekipleri trafik akışını kontrollü bir şekilde sağladığı belirtildi.