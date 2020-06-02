Muğla'da araca zulalanmış uyuşturucu ele geçirildi - Son Dakika

Muğla'nın Marmaris ve Dalaman ilçelerinde, narkotik ekipleri tarafından yapılan operasyonlarda araç içine zulalanmış uyuşturucu ele geçirildi.



Edinilen bilgiye göre, Marmaris Cumhuriyet Savcılığından alınan talimat sonrası plakası daha önce belirlenen bir araçta uyuşturucu bulunduğu ihbarı alındı. Araçta yapılan aramada aracın arka koltuklarının arka bölümüne zulalanmış 413.9 gram esrar, 0.99 gram Bonzai ele geçirildi.



Operasyonda M.C.K. isimli şüpheli gözaltına alındı. Şüphelinin emniyetteki sorgusunun ardından adli makamlara sevk edilmesi bekleniyor.



Fethiye'de dün gerçekleştirilen operasyonda uyuşturucu madde ticareti suçundan adliyeye sevk edilen şüpheli S.Ö. ise tutuklanarak cezaevine teslim edildi. - MUĞLA