Muğla'da araçlarında uyuşturucu ele geçirilen 3 kişi yakalandı - Son Dakika

Muğla'da araçlarında uyuşturucu ele geçirilen 3 kişi yakalandı
Muğla'nın Datça ilçesinde, araçlarında uyuşturucu ele geçirilen 3 şüpheli, gözaltına alındı.
Muğla'nın Datça ilçesinde, araçlarında uyuşturucu ele geçirilen 3 şüpheli, gözaltına alındı.
Polis ekipleri, İskele Mahallesi'nde park halindeki otomobilin önünde bekleyen 3 kişinin durumundan şüphelendi.
Ekipler, şüphelilerin yola attığı kağıdın içinde bir miktar bonzai ele geçirdi.
Aracın vites topuzu altında bir miktar uyuşturucu bulundu, 3 şüpheli gözaltına alındı.
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