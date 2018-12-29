Muğla'da Aralık Ayında Deniz Keyfi

Muğla
'nın Marmaris
ilçesinde, güneşli havayı fırsat bilenler, yılın son günlerinde denize girmenin keyfini yaşadı.
Hava sıcaklığının 18, deniz suyu sıcaklığının 19 derece ölçüldüğü ilçede vatandaşlar, yat limanı, Kordon Caddesi, halk plajı, İçmeler
plajı ile Uzunyalı sahilinde yürüyüş yaptı.
Bazı vatandaşlar sahildeki çay bahçesi ve kafeteryalarda vakit geçirip güneşli havanın tadını çıkarırken bazıları da güneşlenmeyi ve denizde yüzmeyi tercih etti.
Sahilde çocukların martıları kovalaması renkli görüntüler oluşturdu.