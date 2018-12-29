Son Dakika Haberleri: Muğla'da Aralık Ayında Deniz Keyfi

Muğla'da Aralık Ayında Deniz Keyfi

1 saat önce

Muğla'nın Marmaris ilçesinde, güneşli havayı fırsat bilenler, yılın son günlerinde denize girmenin keyfini yaşadı.

Muğla'da Aralık Ayında Deniz Keyfi, System.String[]
Muğla'nın Marmaris ilçesinde, güneşli havayı fırsat bilenler, yılın son günlerinde denize girmenin keyfini yaşadı.

Hava sıcaklığının 18, deniz suyu sıcaklığının 19 derece ölçüldüğü ilçede vatandaşlar, yat limanı, Kordon Caddesi, halk plajı, İçmeler plajı ile Uzunyalı sahilinde yürüyüş yaptı.

Bazı vatandaşlar sahildeki çay bahçesi ve kafeteryalarda vakit geçirip güneşli havanın tadını çıkarırken bazıları da güneşlenmeyi ve denizde yüzmeyi tercih etti.

Sahilde çocukların martıları kovalaması renkli görüntüler oluşturdu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.12.2018 02:52 Kaynak: AA

Marmaris, Muğla, Güncel
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