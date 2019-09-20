Muğla'da aranan 61 şahıs yakalandı
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Muğla İl Jandarma Komutanlığı birimlerince il genelinde gerçekleştirilen 'Huzur ve Güven Uygulaması'nda 61 kişi yakalandı.
Haber Yayın Tarihi: 20.09.2019 06:51 Kaynak: İHA
Muğla İl Jandarma Komutanlığı birimlerince il genelinde gerçekleştirilen 'Huzur ve Güven Uygulaması'nda 61 kişi yakalandı.
Jandarma sorumluluk bölgesinde 3 köpek timi, 12 kadın astsubay ve toplam 364 personel ile gerçekleştirilen 'Huzur ve Güven Uygulaması'nda aranan şahıslar üzerinde uygulama yapıldı. Jandarma ekiplerinin gerçekleştirdiği uygulama kapsamında çeşitli suçlardan aranan toplam 61 şahıs yakalandı. - MUĞLA
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