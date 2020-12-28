Muğla'da aranan 71 kişi yakalandı - Son Dakika

Muğla'da, haklarında arama kararı bulunan 71 kişi yakalandı.

Muğla Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliğince il genelinde çalışma yürütüldüğü bildirildi.

Ekipler tarafından yürütülen çalışmalar neticesinde 6 bin 693 şahsın sorgulandığı, hakkında arama kararı bulunan 71 kişinin yakalandığı belirtildi.

Kumar oynanması için yer ve imkan sağlama suçundan 14 kişiye idari yaptırım uygulandığının kaydedildiği açıklamada, vatandaşların daha huzurlu bir ortamda yaşamaları için suç ve suçlularla mücadeleye devam edileceği vurgulandı.