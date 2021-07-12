Muğla'da aranan FETÖ hükümlüsü yakalandı - Son Dakika

Muğla'nın Fethiye ilçesinde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasına (FETÖ/PDY) üye olduğu gerekçesiyle hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.
İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve Göcek Karakol Komutanlığı ekipleri, FETÖ/PDY'ye üye olma suçundan hakkında 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Ş.Ş'nin Göcek Mahallesi'nde olduğunu belirledi.
Bir marinada karaya bağlı teknede tamir yaptığı tespit edilen hükümlü, düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.
Hükümlü, jandarmadaki işlemlerin ardından cezaevine götürüldü.
Kaynak: AA
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