Muğla'da aranan FETÖ şüphelisi astsubay Samsun'da yakalandı - Son Dakika

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldığı Muğla'daki adli makamlarca adli kontrol şartıyla salıverildi.

Muğla 'da hakkında arama kararı bulunan ve Samsun 'da gözaltına alınan Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) şüphelisi astsubay, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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