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Muğla'da arasta esnafı destek talep etti - Son Dakika

Muğla'da arasta esnafı destek talep etti

20.02.2022 15:23
Muğla'da arasta esnafı destek talep etti

Muğla'da, yerel yönetimlerden ve sivil toplum kuruluşlarından yeterince destek göremediklerini ileri süren tarihi Arasta Çarşısı esnafı, duruma tepki gösterdi.

Muğla'da, yerel yönetimlerden ve sivil toplum kuruluşlarından yeterince destek göremediklerini ileri süren tarihi Arasta Çarşısı esnafı, duruma tepki gösterdi.

Menteşe ilçesinde, Arasta Çarşısı'ndaki tarihi şadırvan önünde bir araya gelen esnaf, basın açıklaması yaptı.

Çarşıda 45 yıldır radyo tamirciliği yapan Mustafa Bektaş, arastanın özelliğinin ve güzelliğinin kıymetinin bilinmediğini söyledi.

Tarihi çarşının Türkiye'de bir veya iki örneği olduğuna işaret eden Bektaş, diğer illerde arastalara sahip çıkıldığını ifade etti.

Bektaş, arastanın zanaatkarların ve esnafların bulunduğu yer anlamına geldiğini belirterek, "İnsan değer vermez mi? Biz maalesef bu değeri bulamadığımız için Arasta esnafı ve sakinleri olarak elimizi taşın altına koymaya karar verdik. Arastayı hem ekonomik hem de sosyal yönden geliştirmek ve güzelleştirmek için bir şeyler yapmaya çalışacağız. Yerel yönetimler ve sivil toplum kuruluşları da bizlere destek olursa çok memnun oluruz." diye konuştu.

Restoran işletmecisi Ahmet Karakuş da Arasta çarşısının bu haliyle Muğla'ya yakışmadığını dile getirdi.

Arastanın şu anda adeta atıl durumda olduğuna vurgulayan Karakuş, hiçbir yerden ve kurumdan destek alamadıklarını anlattı.

Karakuş, kendi çabalarıyla kültür, sanat, tiyatro, müzik gibi etkinliklerle çarşıyı canlandırmaya çalıştıklarını belirterek, güçlerinin bir yere kadar yettiğini ifade etti.

Gerekli kurumlardan, gerekli destekleri alamadıkları için esnaf olarak toplanıp, bazı projeler ürettiklerini aktaran Karakuş, şunları kaydetti:

"Gerek yemek gerek eğlence konusunda uygun kampanyalarla burayı canlandırma çabasındayız. Öyle bir hale geldi ki hava karardıktan sonra kimse buraya gelmiyor. Buranın hareketlenmesi lazım. Burada yüzlerce esnaf var. Herkes çok kötü durumda. Arastadaki çoğu dükkan kapalı. Dükkanlar genelde depo olarak kullanılıyor. Bizim amacımız burasının kültür, sanat faaliyetleriyle canlanması."

Çarşıda 3 yıldır restoran işleten Metin Piyi de geçmişte arastaya çok güzel yatırımlar yapıldığını, tadilat ve dekorasyon işlerinin ardından hiçbir şekilde canlandırma, esnafı güçlendirme amaçlı bir proje üretilmediğini savundu.

"Arasta göz bebeğimiz" diyen yerel yönetimlerin, arastayı kendi haline bıraktığını ileri süren Piyi, "Arasta esnafı olarak tarihi ve doğal dokuyu korumak peşindeyiz. Akademisyen arkadaşlarımız var. Üniversitede görüştüğümüz çok değerli hocalarımız var. Öğrenci arkadaşlarımız var. Görüştük ve kendi içimizde projelerimizi yaptık. Bundan sonra maddi ve manevi olarak elimizden gelen her şeyi biz yapacağız. Bizim yerel yönetimlerden, belediyeden, sivil toplum kuruluşlarından beklentilerimiz var. Bizi yalnız bırakmazlarsa çok seviniriz." diye konuştu.

Tarihi çarşıda lokanta işleten Sultan Boya ise 10 yıldır sorunlarını gündeme getirdiklerini dile getirerek, "Arasta hiç kimsenin umurunda değil. Büyüklerimizin biraz elini taşın altına koymasını bekliyoruz. En büyük sorunumuz da trafik ve park yeri. Müşteri yemek ücretinden önce trafik cezası ödüyor. Bu sorunun çözülmesini arastanın canlanmasını istiyoruz." ifadelerini kullandı.

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Mustafa Bektaş, Radyo, Esnaf, Muğla, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Muğla'da arasta esnafı destek talep etti - Son Dakika


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