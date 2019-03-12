Son Dakika Haberleri: Muğla'da Arıcılığın Geliştirilmesi İçin Protokol İmzalandı

Muğla'da Arıcılığın Geliştirilmesi İçin Protokol İmzalandı

1 saat önce

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi ile Muğla İli Arı Yetiştiricileri Birliği (MAYBİR) arasında, "Muğla Bal Arısı Islahı ve Geliştirilmesi"ne ilişkin iş birliği protokolü imzalandı.

Muğla'da Arıcılığın Geliştirilmesi İçin Protokol İmzalandı, System.String[]
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi ile Muğla İli Arı Yetiştiricileri Birliği (MAYBİR) arasında, "Muğla Bal Arısı Islahı ve Geliştirilmesi"ne ilişkin iş birliği protokolü imzalandı.


Rektörlük Senato Salon'unda düzenlenen törende Rektör Prof. Dr. Hüseyin Çiçek ile MAYBİR Başkanı Ziya Şahin protokole imza attı.

Protokol çerçevesinde, Muğla'da arıcılığın geliştirilmesi, çeşitli hastalıklara karşı dayanaklı Muğla bal arısı genotiplerinin eldesi ve kullanımının yaygınlaştırılması amaçlanıyor.


Üniversite ve MAYBİR, Muğla arıcılarına teknik ve bilimsel desteğin sağlanması, arı hastalıklarına karşı yeni ve doğal yöntemlerin araştırılması, geliştirilmesiyle arı ıslahı, arı genetiği, arı hastalıkları ve tedavisi konularında yapılacak eğitim ve yayım faaliyetlerinin geliştirilmesi için çalışma gerçekleştirecek.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 12.03.2019 05:10 Kaynak: AA

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Muğla, Güncel
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