Son Dakika Haberleri: Muğla'da Arıcılığın Geliştirilmesine İlişkin Protokol İmzalandı

Muğla'da Arıcılığın Geliştirilmesine İlişkin Protokol İmzalandı

1 saat önce

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi ile Muğla İli Arı Yetiştiricileri Birliği (MAYBİR) arasında, "Muğla Bal Arısı Islahı ve Geliştirilmesine İlişkin İş Birliği Protokolü" imzalandı.

Muğla'da Arıcılığın Geliştirilmesine İlişkin Protokol İmzalandı, System.String[]
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi ile Muğla İli Arı Yetiştiricileri Birliği (MAYBİR) arasında, "Muğla Bal Arısı Islahı ve Geliştirilmesine İlişkin İş Birliği Protokolü" imzalandı.

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Çiçek ile MAYBİR Başkanı Ziya Şahin'in imza attığı protokol ile, Muğla bal arısının ıslahının yapılması amaçlanıyor.

Üniversitede imzalanan protokol çerçevesinde, Muğla'da arıcılığın geliştirilmesi, çeşitli hastalıklara karşı dayanaklı Muğla bal arısı genotiplerinin eldesi ve kullanımının yaygınlaştırılması, Muğla arıcılarına teknik ve bilimsel desteğin sağlanması, arı hastalıklarına karşı yeni ve doğal yöntemlerin araştırılması ve geliştirilmesi; arı ıslahı, arı genetiği, arı hastalıkları ve tedavisi konularında yapılacak eğitim ve yayım faaliyetlerinin geliştirilmesi konularında çalışmalar gerçekleştirilecek. - MUĞLA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 12.03.2019 09:34 Kaynak: İHA

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Muğla, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz Antalyaspor Maçını Locadan Takip Etti Yeni Bir Parti, Son Açıklamasında "Beka Sorunu" Vurgusu Yaptı

Altın Alacaklar Dikkat! İşte Gram, Çeyrek ve Cumhuriyet'in Fiyatı İran Safranının Kilogramı 70 Bin Lira
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.3.2019 10:53:31. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Muğla'da Arıcılığın Geliştirilmesine İlişkin Protokol İmzalandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]