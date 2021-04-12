Arıcılık Akademisi'nde eğitim gören arıcılar mezun oldu - Son Dakika

Muğla'da Büyükşehir Belediyesi ve Balparmak firmasının öncülüğünde hayata geçirilen "Sürdürülebilir Arıcılık, Katma Değerli ve Verimli Üretim Protokolü" çerçevesinde, Arıcılık Akademisi'nde eğitim alan 24 arıcı mezun edildi.

Muğla Büyükşehir Belediyesi, Balparmak, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi ve Karabörtlen Tarımsal Kalkınma Kooperatifi arasında imzalanan protokol kapsamında düzenlenen eğitimlere katılan kursiyerler mezun oldu.

Ula Balparmak Arcılık Akademisi Eğitim Alanı'nda gerçekleştirilen törende mezun olan kursiyerlere sertifika ve çeşitli hediyeler verildi.

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün, yaptığı konuşmada, Muğla çam balını bir marka haline getirmek için çaba gösterdiklerini dile getirdi.

Çam balının kalite ve üretim miktarını artırmak için arıcıları desteklediklerini anlatan Gürün, şöyle devam etti:

"Dünya çam balı üretiminin yüzde 92'sinin karşılandığı Türkiye'de, üretimin yaklaşık yüzde 80'i, 3 milyonun üzerindeki kovanın bulunduğu Muğla'dan karşılanıyor. Eğer biz kaliteli bal üretmeye devam edersek Muğla baldan ve arı ürünlerinden çok daha fazla gelir elde edebilecek. Gelecekte üreticimiz çok daha fazla katma değeri yüksek ürünlerle ekonomik olarak emeğinin karşılığını alabilir."

Arıcılık mesleğinin gelecek kuşaklara aktarılması amaçlanıyor

Balparmak Genel Müdürü Onur Özyurt ise projeyi paydaş kuruluşlarla tamamlamaktan büyük mutluluk duyduklarını söyledi.

Balparmak olarak 2018'de Arıcılık Akademisini faaliyete geçirdiklerini anlatan Özyurt, hem arıcılık mesleğinin gelecek kuşaklara aktarılabilmesi hem de katma değerli arı ürünlerine yoğunlaşarak ülke ekonomisine katkı sunmak istediklerini ifade etti.

Arıcılığın çevrenin korunması, tarımsal sürdürülebilirliğin sağlanması ve ekolojik çeşitliliğin devamının sağlanması açısından çok önemli olduğunu vurgulayan Özyurt, "Arıcılık Akademisinin misyonu kadın ve gençleri arıcılık mesleğine çekerek istihdama destek olup mesleğin sürdürülebilir olmasını sağlamak. Projeden mezun olan arıcılar artık katma değerli arı ürünlerini sürekli ve düzenli olarak belirli metotlarla üretecekler. Daha önce mezun ettiğimiz 52 kadın ve genç arıcıya destek verdik. O arıcılar mesleklerini devam ettiriyor. Bugün de 24 arıcıyı mezun ettik." diye konuştu.

CHP Muğla Milletvekili Süleyman Girgin, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Artay Yağcı ve Karabörtlen Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı Mehmet Emin Benzer de programa katıldı.