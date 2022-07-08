MUĞLA'DA BAYRAM ÖNCESİ 5 KİLOMETRELİK ARAÇ KUYRUĞU - Son Dakika
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MUĞLA'DA BAYRAM ÖNCESİ 5 KİLOMETRELİK ARAÇ KUYRUĞU

08.07.2022 13:37

BODRUM, Datça, Marmaris ve Fethiye gibi turizm merkezlerinin bağlı bulunduğu Muğla'ya, Türkiye'nin dört bir yanından Kurban Bayramı tatili için binlerce kişi gelmeye başladı.

BODRUM, Datça, Marmaris ve Fethiye gibi turizm merkezlerinin bağlı bulunduğu Muğla'ya, Türkiye'nin dört bir yanından Kurban Bayramı tatili için binlerce kişi gelmeye başladı. Muğla girişindeki yaklaşık 5 kilometrelik araç kuyruğu dikkati çekti.

Kurban Bayramı tatili için yola çıkan sürücüler, Aydın-Muğla karayollarında trafik yoğunluğu oluşturdu. İstanbul istikametinden gelen araçlar, Menteşe ilçe merkezi girişinde yaklaşık 5 kilometrelik araç kuyruğu oluşturdu. Muğla genelindeki turistik tesislerde şimdiden doluluk oranın yüzde 90'a ulaştığı, yakın illerden gelen yerli turistlerin ise günübirlik tatil tercih ettiği öğrenildi. Aydın-Muğla karayolu üzerindeki uygulama noktasında polis ve jandarma trafik ekipleri sürücüler ile yolculara broşür dağıtırken, Genel Bilgi Taraması (GBT) da yapıldı.

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Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel MUĞLA'DA BAYRAM ÖNCESİ 5 KİLOMETRELİK ARAÇ KUYRUĞU - Son Dakika

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SON DAKİKA: MUĞLA'DA BAYRAM ÖNCESİ 5 KİLOMETRELİK ARAÇ KUYRUĞU - Son Dakika
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