MUĞLA'DA BAYRAM ÖNCESİ 5 KİLOMETRELİK ARAÇ KUYRUĞU

BODRUM, Datça, Marmaris ve Fethiye gibi turizm merkezlerinin bağlı bulunduğu Muğla'ya, Türkiye'nin dört bir yanından Kurban Bayramı tatili için binlerce kişi gelmeye başladı. Muğla girişindeki yaklaşık 5 kilometrelik araç kuyruğu dikkati çekti.

Kurban Bayramı tatili için yola çıkan sürücüler, Aydın-Muğla karayollarında trafik yoğunluğu oluşturdu. İstanbul istikametinden gelen araçlar, Menteşe ilçe merkezi girişinde yaklaşık 5 kilometrelik araç kuyruğu oluşturdu. Muğla genelindeki turistik tesislerde şimdiden doluluk oranın yüzde 90'a ulaştığı, yakın illerden gelen yerli turistlerin ise günübirlik tatil tercih ettiği öğrenildi. Aydın-Muğla karayolu üzerindeki uygulama noktasında polis ve jandarma trafik ekipleri sürücüler ile yolculara broşür dağıtırken, Genel Bilgi Taraması (GBT) da yapıldı.