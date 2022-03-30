Muğla'da arkeolojik kazılar konferansı yapıldı - Son Dakika
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Muğla'da arkeolojik kazılar konferansı yapıldı

30.03.2022 18:30
Muğla'da arkeolojik kazılar konferansı yapıldı

Muğla'da gerçekleştirilen Arkeolojik Kazılar Konferansı'nda, 12 ay yürütülen kazı çalışmaları ele alındı.

Muğla'da gerçekleştirilen Arkeolojik Kazılar Konferansı'nda, 12 ay yürütülen kazı çalışmaları ele alındı.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Zekeriya Bingöl, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Atatürk Kültür Merkezi'ndeki etkinlikte, kentte 195 antik kentin bulunduğunu söyledi.

Bakanlığın önceki yıllarda 12 antik kentte kazı çalışması yürüttüğüne değinen Bingöl, daha sonra bu kazıların sürelerini tüm yıla yayarak, destekleri bilim adamlarının imkanına sunduğunu kaydetti.

Muğla'da turizmi dört mevsime yaymak için çalışmalara başladıklarını anlatan Bingöl, "Muğla Valiliğinin destekleriyle 12 olan antik kent kazı alanını 22'ye çıkardık. Bu sayının bu yıl 30 civarında olmasını bekliyoruz. Tarihi bir kenti ya da eseri toprağın altından çıkarmak, onu tanımlamak, sınıflandırmak ve korumak arkeolojinin temel çalışma prensibidir. Arkeolojik bir değeri tanıtmak, onu kitlelerle buluşturmak, öğretmek ve deneyimine sunduğumuz konuklarımıza o dönemi yaşatabilmek de turizmin çabasıdır." diye konuştu.

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Çiçek, Muğla'nın topraktan tarih fışkıran bir coğrafyada bulunduğunu, çok sayıda antik kente ev sahipliği yaptığını dile getirdi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı (TGA) Pazarlama Direktörü Ceylan Şensoy ise yapmaya çalıştıkları en önemli olgunun kültürel değerlerin hepsini Türkiye markası adı altında dünyaya tanıtmak olduğunu bildirdi.

Açılış konuşmalarının ardından Muğla'da arkeolojik kazı çalışması yürütülen Stratonikeia, Lagina, Euromos, Beçin, Pedasa, Kissebükü, İasos, Labranda, Herakleia,Thera, Hyllarima, Özlüce, Idyma, Sedir Adası, Kaunos, Fethiye Kalesi, Tlos, Çaltılar Höyük, Letoon, Bozukkale Su altı, Knidos ve Amos kazı başkanları çalışmalar hakkında sunum yaptı.

Programa katılan Muğla Valisi Orhan Tavlı, merkezde kurulan 300 yıllık dokuma tezgahları, sandalet atölyesi, bakır işleme ustaları ve el emeği gürün tezgahları ile kurum tezgahlarını gezerek kültürel özellikleri yansıtan çalışmalar hakkında usta öğreticilerden bilgi aldı.

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Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Zekeriya Bingöl, Turizm, Muğla, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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