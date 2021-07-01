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Muğla'da asfalt çöktü! Araç içerisindekiler büyük korku yaşadı - Son Dakika

Muğla'da asfalt çöktü! Araç içerisindekiler büyük korku yaşadı

01.07.2021 19:00

Muğla'nın Bodrum ilçesinde bir cipin yolda ilerlediği sırada caddeden geçen ana isale hattı patladı. Aracın içindekilerin büyük korku yaşadığı olayda kimse yara almadan kurtuldu.

Bodrum'a bağlı Akyarlar Mahallesi'nde içerisinde 2 kişinin de olduğu cipin yolda ilerlediği sırada, caddedeki ana isale hattı patladı. Bir anda çukura gömülmeye başlayan araçtaki 2 kişi, şans eseri olayı yara almadan atlattı.

Cipin yolda ilerlediği sırada asfalt altındaki patlaktan çıkan tonlarca su caddeye aktı. Suyun tazyikiyle asfalt yarıldı, 2 metre genişliğinde çukur açıldı. O esnada yoldan geçencip de çukura düşmekten kurtulamadı. Araç içerisinden çıkmakta zorlanan 2 kişi, çevredeki vatandaşların yardımıyla çıkarıldı.

Araç içindekiler büyük korku yaşadı! Lüks cip ilerlediği sırada yol yarıldı

SU KESİLDİKTEN SONRA KURTARILDI

Çukura düşen araç, halatla çekilerek kurtarılmaya çalışıldı. Cipin bir bölümü çukurdan çıkarıldı. Hatta giden suyun kesilmesinin ardından araç mahsur kaldığı yerden kurtarıldı. Belediye ekiplerince patlağın olduğu noktada çalışma başlatıldı. Patlak nedeniyle Akyarlar Mahallesi'nde su kesintisinin yaşanacağı bildirildi.

Araç içindekiler büyük korku yaşadı! Lüks cip ilerlediği sırada yol yarıldı

"YARDIM ETMESELERDİ ORADA KALACAKTIK"

Diğer yandan, isale hattı patlaması sonrası yaşananlar güvenlik kameralarına yansıdı. Araçta bulunan Mehmet Baran Örz de o anları anlattı. Örz, "Yoldan geçiyorduk annemle. Annem köşeden geçerken sular fışkırmaya başladı. Şelale gibiydi. Şelaleden sonra köşeden bir delik oluştu. Sonra o açılmaya başladı kendi kendine. Yardım etmeselerdi orada kalacaktık" dedi.

Araç içindekiler büyük korku yaşadı! Lüks cip ilerlediği sırada yol yarıldı
Muğla'da asfalt çöktü! Araç içerisindekiler büyük korku yaşadı
Muğla'da asfalt çöktü! Araç içerisindekiler büyük korku yaşadı
Muğla'da asfalt çöktü! Araç içerisindekiler büyük korku yaşadı
Muğla'da asfalt çöktü! Araç içerisindekiler büyük korku yaşadı

Bodrum, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Muğla'da asfalt çöktü! Araç içerisindekiler büyük korku yaşadı - Son Dakika


YORUMLAR (1)
  • Kzk : Başkan 25 ay uğrayıp sürgünden heykel yaptı. Şu an bodrum'dayım yollar iğrenç. Akp gelsin artık Cevap Yaz 1 0 Yayından Kaldır
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