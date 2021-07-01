Muğla'da asfalt çöktü! Araç içerisindekiler büyük korku yaşadı - Son Dakika

Bodrum'a bağlı Akyarlar Mahallesi'nde içerisinde 2 kişinin de olduğu cipin yolda ilerlediği sırada, caddedeki ana isale hattı patladı. Bir anda çukura gömülmeye başlayan araçtaki 2 kişi, şans eseri olayı yara almadan atlattı.

Cipin yolda ilerlediği sırada asfalt altındaki patlaktan çıkan tonlarca su caddeye aktı. Suyun tazyikiyle asfalt yarıldı, 2 metre genişliğinde çukur açıldı. O esnada yoldan geçencip de çukura düşmekten kurtulamadı. Araç içerisinden çıkmakta zorlanan 2 kişi, çevredeki vatandaşların yardımıyla çıkarıldı.

SU KESİLDİKTEN SONRA KURTARILDI

Çukura düşen araç, halatla çekilerek kurtarılmaya çalışıldı. Cipin bir bölümü çukurdan çıkarıldı. Hatta giden suyun kesilmesinin ardından araç mahsur kaldığı yerden kurtarıldı. Belediye ekiplerince patlağın olduğu noktada çalışma başlatıldı. Patlak nedeniyle Akyarlar Mahallesi'nde su kesintisinin yaşanacağı bildirildi.

"YARDIM ETMESELERDİ ORADA KALACAKTIK"

Diğer yandan, isale hattı patlaması sonrası yaşananlar güvenlik kameralarına yansıdı. Araçta bulunan Mehmet Baran Örz de o anları anlattı. Örz, "Yoldan geçiyorduk annemle. Annem köşeden geçerken sular fışkırmaya başladı. Şelale gibiydi. Şelaleden sonra köşeden bir delik oluştu. Sonra o açılmaya başladı kendi kendine. Yardım etmeselerdi orada kalacaktık" dedi.