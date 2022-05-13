Muğla'da Aşıklar Şöleni ve Atma Türkü Geleneği Gecesi düzenlendi - Son Dakika

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (MSKÜ) tarafından 8. Aşıklar Şöleni ve Atma Türkü Geleneği Gecesi düzenlendi.

MSKÜ Edebiyat Fakültesi Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümü tarafından Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen gecede sazlı sözlü halk geleneğinin temsilcisi aşıklar, seslendirdiği eserler ve atışmalarıyla vatandaşlardan alkış aldı.

Etkinlik Koordinatörü Dr. Ali AUbbas Çınar, programın açılışında aşıklık ve atma türkü geleneği hakkında katılanlara bilgi verdi, geleneğin günümüzde de önemini sürdürdüğünü söyledi.

Gecede halk ozanları Aşık Mürsel Sinan, Aşık Mustafa Aydın, Aşık Ormani ve Atma türkü sanatçısı Burak Atasoy saz ve kemençe ile eserlerini seslendirdi.

Aşıkların izleyicilerin isteği üzerine seslendirdiği atışması ise uzun süre alkışlandı.

Program sonunda aşıklara teşekkür eden ve belgelerini veren MSKÜ Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Çiçek, aşıkların halk kültürünün önemli temsilcileri olduğunu belirtti, aşıklık geleneğini sürdürerek geleceğe taşınmasında çaba gösteren ozanlara teşekkür etti.

Çiçek, programın önümüzdeki yıllarda da devam edeceğini vurguladı.