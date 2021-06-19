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Muğla'da aşılama rekoru - Son Dakika

Muğla'da aşılama rekoru

19.06.2021 12:27

- Muğla'da aşılama rekoru Muğla'da günlük ortalama 27 bin 500 doz aşı uygulanırken, aşılanacak hedef nüfus olarak belirlenen 726 bin 675 kişinin yüzde 35,7'si ikinci doz, yüzde 60.2'sine birinci doz Covid-19 aşısı yapıldı.

- Muğla'da aşılama rekoru

Muğla'da günlük ortalama 27 bin 500 doz aşı uygulanırken, aşılanacak hedef nüfus olarak belirlenen 726 bin 675 kişinin yüzde 35,7'si ikinci doz, yüzde 60.2'sine birinci doz Covid-19 aşısı yapıldı.

MUĞLA - 14 Ocak'ta sağlık çalışanları ile başlayan Covid-19 aşılama çalışmalarında Muğla'da aşılanacak hedef nüfus 726 bin 675 kişi olarak belirlenirken, bu nüfusun yaklaşık 260 binine ikinci doz aşı uygulandı. Muğla'da 18 Haziran itibari ile ikinci doz aşılama oranı yüzde 35.7 olarak gerçekleşti.

Günlük ortalama 27 bin 500 aşı yapılıyor

Bodrum, Marmaris ve Fethiye gibi önemli turizm merkezlerine sahip Muğla'da günlük aşılama sayısı ortalama 27 bin 500 rakamına dayanırken, son bir hafta içinde aşılama oranlarında büyük yükseliş yaşandı. Sabah 08.00'da başlayan aşılama çalışması gece saat 24.00'a kadar devam ediyor. Aşı merkezlerine randevulu giden vatandaşların yanı sıra randevusuz ve aşı merkezinde randevulu aşılama da yapılmaya başlandı.

Muğla, nüfusa oranla aşılamada ilk sırada

Türkiye'de 81 ilin 24'ü 1 milyonun üzerinde nüfusu barındırırken, Muğla 24 il içinde 1 milyon 777 kişi ile bu kategoride en az nüfusa sahip il konumunda. Covid-19 aşı oranlarında ise Muğla nüfusu en fazla 24 il içinde en fazla aşılama yapılan 12'inci il, her bir 1 milyon nüfusa göre ise ilk sırada yer alıyor.

69 yaş üzeri aşılama oranı yüzde 91

Covid-19 salgını ile mücadele kapsamında Türkiye'de eş zamanlı sağlık çalışanlarından başlayan aşılama çalışmasının ardından yüksek yaşlardan aşılama başlamıştı. Muğla'da 69 yaş üzeri 83 bin kişiden yüzde 91'i aşı oldu. Yaklaşık 100 bin nüfusun bulunduğu 65-69 yaş arası aşılama oranı ise yüzde 92.10 olarak gerçekleşti.

Temaslı tespit süresi 3-4 saat

Koronavirüs vakasının görüldüğü tarihten itibaren tüm ekiplerini seferber eden Muğla İl Sağlık Müdürlüğü, özellikle filyasyon ekiplerinin vakalardaki düşüşte önemli rol oynadığı ortaya çıktı. İl Sağlık Müdürü Dr. İskender Gencer, ortalama temaslı tespit süresinin 3-4 saat olduğunu açıklarken, Türkiye ortalaması ise 8 saat olarak açıklandı. Filyasyon ekiplerinin pozitif vaka belirlenmesinin hemen ardından tüm temaslılara 3-4 saat gibi kısa bir sürede ulaştıkları açıklandı.

Gece saat 24.00'a kadar aşı

Muğla'daki aşı merkezlerinde randevu alarak aşı olmak isteyen vatandaşlar mesai bitiminden sonra da nöbetçi sağlık ekipleri tarafından aşıları yapılıyor. Aşı merkezlerindeki sağlık ekipleri, aşılama çalışmasında vatandaşları aşı sonrası olası yan etkiler konusunda hem uyarırken, aşı sonrası 15 dakika aşı merkezinde beklemelerini tavsiye ediyor. Gece saat 24.00'a kadar aşılama devam ediyor.

Mobil aşı ekipleri devrede

Muğla İl Sağlık Müdürü Dr. İskender Gencer, toplu çalışma alanlarından gelen aşılama çalışması için oluşturdukları mobil aşı ekibinin de görevde olduğunu söylerken, gelen her başvuruyu değerlendirdiklerini söyledi. Üretimin aksamaması ve zaman kaybının önüne geçmek için özellikle bölgedeki mermer fabrikalarında çalışan sigortalı çalışanların aşılarını mobil ekiplerce yaptıklarını söyledi.

Muğla'da aşılama rekoru
Muğla'da aşılama rekoru
Muğla'da aşılama rekoru
Muğla'da aşılama rekoru

COVIRAN Bereket, Koronavirüs, Türkiye, Muğla, Sağlık, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Sağlık Muğla'da aşılama rekoru - Son Dakika


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