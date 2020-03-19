Muğla'da asılsız koronavirüs paylaşımı yapan kişi gözaltına alındı - Son Dakika
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Muğla'da asılsız koronavirüs paylaşımı yapan kişi gözaltına alındı

7 saat önce

Muğla'nın Bodrum ilçesinde sosyal medya üzerinden yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) ilgili asılsız paylaşımda bulunduğu tespit edilen kişi gözaltına alındı.

Muğla'da asılsız koronavirüs paylaşımı yapan kişi gözaltına alındı, System.String[]

Muğla'nın Bodrum ilçesinde sosyal medya üzerinden yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) ilgili asılsız paylaşımda bulunduğu tespit edilen kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı, sosyal medya hesabından "Turgutreis dolmuşunda yüksek ateş ve kan öksüren kişi ve diğer yolcuların hepsi az önce arabayla beraber alındı, büyük ihtimal medyaya yansıtmayacaklar" paylaşımını yaptığı tespit edilen B.B. hakkında soruşturma başlattı.

Şüpheli, "Halk arasında korku ve panik yaratmak amacıyla tehdit" suçundan hakkında verilen yakalama kararı sonrası jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemleri süren B.B'nin adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı, Bodrum, Muğla, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.03.2020 03:54 Kaynak: AA

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