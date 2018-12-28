Muğla'da 'Asım'ın Nesli Akif'i Dinliyor' Paneli
1 saat önce
Muğla'da Vatan Şairi Mehmet Akif Ersoy'un ölümünün 82'nci yıl dönümü vesilesiyle 'Asım'ın Nesli Akif'i Dinliyor' paneli gerçekleştirildi.
Muğla
'da Vatan Şairi Mehmet Akif Ersoy
'un ölümünün 82'nci yıl dönümü vesilesiyle 'Asım'ın Nesli Akif'i Dinliyor' paneli gerçekleştirildi.
Muğla'da Gençlik ve Spor Bakanlığı Muğla Gençlik Spor İl Müdürlüğü Koordinesinde, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi
, Muğla İl Milli Eğitim Müdürlüğü
, TÜGVA ve Türkiye
Yazarlar Birliği paydaşlığında "Asım'ın Nesli Akif'i Dinliyor Projesi" paneli gerçekleştirildi. Mehmet Akif Ersoy
'un ölümünün 82. yıl dönümü vesilesiyle düzenlenen panel, Bodrum
Heredot Kültür Merkezinde gerçekleşti. İstiklal Marşı'nın yazarı Mehmet Akif Ersoy hakkında yeni nesli bilgilendirici konuşmaların yapıldığı panelin öncesinde, öğrencilerin hazırladığı resim sergisi gezildi. Sergiyi gezen Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Çiçek, öğrencilerle yakından ilgilenerek, vatanseverlik temalı resimleri ilgiyle inceledi. Panel, tüm katılımcıların toplu fotoğraf çekinmesi ile son buldu. - MUĞLA
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Haber Yayın Tarihi : 28.12.2018 09:49 Kaynak: İHA
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