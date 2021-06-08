Ata tohumlarından yetiştirilen 55 bin fide toprakla buluştu - Son Dakika

Muğla'nın Menteşe ilçesinde "Geleceğimiz İçin Üretiyoruz" projesi kapsamında ata tohumlarından yetiştirilen 55 bin fide toprakla buluşturuldu.

Kafaca Mahallesi'ndeki 7 dönümlük tarım arazisine, yerli domates, biber, patlıcan, salatalık, yayla kavunu ve yayla karpuzu fidesi dikildi.

Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş, gazetecilere yaptığı açıklamada, Menteşe'nin tarım ilçesi olduğunu söyledi.

Yerli ata tohumlarına sahip çıktıklarını aktaran Gümüş, "Üreticilerimize sahip çıkıyoruz. Araziye kendi seramızda ürettiğimiz 55 bin yerli ata tohumunu diktik. Dikilen fidelerimizi yağmurlama sistemiyle suluyor, tasarruf sağlıyoruz." diye konuştu.