Muğla'da Atatürk'e Saygı Gençlik 28. Yol Koşusu yapıldı - Son Dakika

Yarışmada dereceye girenlere ödülleri Vali Orhan Tavlı , Rektör Prof. Dr. Hüseyin Çiçek, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Sırrı Sunay Gürleyük, Prof. Dr. Artay Yağcı ile Muğla Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Nadir Yağcı tarafından verildi.

Yarışlar sonunda baygınlık geçiren bazı sporculara ilk müdahale, 112 Acil Servis ekipleri tarafından yapıldı.

Erkeklerde ise MSKÜ'den Mehmet Kalyoncu birinciliği elde ederken Pamukkale Üniversitesinden Savaş Dayan ikinci, Yunus Emre Ertuğrul da üçüncü sırada yer aldı.

Kadınlar 4 bin metre koşusu Yeniköy Meydanı'ndan, erkekler 7 bin metre koşusu da Yeniköy Meydanı'ndan başlayarak Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (MSKÜ) Kampüsü'ndeki statta son buldu.

Muğla 'da, Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk 'ün ebediyete irtihalinin 83. yıl dönümü dolayısıyla üniversite öğrencileri arasında "Atatürk'e Saygı Gençlik 28. Yol Koşusu" düzenlendi.

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