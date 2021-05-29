Atıl durumdaki maden ocağında bulunan kuyuya düşen genç kurtarıldı - Son Dakika

Muğla'nın Fethiye ilçesinde, atıl durumdaki maden ocağında bulunan yaklaşık 50 metrelik kuyuya düşen genç kurtarıldı.
Karagedik Mahallesi'nde arkadaşlarıyla atıl durumdaki maden ocağına giren İsmail Mert Karaman (18) buradaki kuyuya düştü.
Arkadaşlarının 112 Acil Çağrı Merkezinden yardım istemesi üzerine bölgeye, Ulusal Medikal Kurtarma (UMKE), Jandarma Arama Kurtarma (JAK), Arama Kurtarma Derneği (AKUT) ile itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekipler tarafından düştüğü yerde ilk müdahalesi yapılan Karaman, yaklaşık 3 saatlik çalışmanın ardından kuyudan çıkarılarak ambulansla Fethiye Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Karaman'ın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Kaynak: AA
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