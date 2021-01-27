Muğla'da ATM'de unutulan 5 bin 410 lira sahibine teslim edildi - Son Dakika

Polis ekipleri, ilgili bankayla irtibata geçerek paranın sahibini belirledi. Ekipler, 5 bin 410 lirayı sahibine teslim etti.

Bodrum Belediyesi Zabıta Müdürlüğünde görevli Reşat Yavuz, Yalıkavak Mahallesi'ndeki bir ATM'de işlem yapıldıktan sonra unutulan parayı Yalıkavak Polis Merkezi Amirliğine teslim etti.

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