Muğla'da ATM'de unutulan 5 bin 410 lira sahibine teslim edildi - Son Dakika

Muğla'da ATM'de unutulan 5 bin 410 lira sahibine teslim edildi

27.01.2021 12:29
Muğla'da ATM'de unutulan 5 bin 410 lira sahibine teslim edildi, System.String[]

Muğla'nın Bodrum ilçesinde zabıta memuru, ATM'de unutulan paranın sahibine ulaştırılmasını sağladı.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde zabıta memuru, ATM'de unutulan paranın sahibine ulaştırılmasını sağladı.

Bodrum Belediyesi Zabıta Müdürlüğünde görevli Reşat Yavuz, Yalıkavak Mahallesi'ndeki bir ATM'de işlem yapıldıktan sonra unutulan parayı Yalıkavak Polis Merkezi Amirliğine teslim etti.

Polis ekipleri, ilgili bankayla irtibata geçerek paranın sahibini belirledi. Ekipler, 5 bin 410 lirayı sahibine teslim etti.

Zabıta, Bodrum, Muğla, ATM, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Muğla'da ATM'de unutulan 5 bin 410 lira sahibine teslim edildi - Son Dakika


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