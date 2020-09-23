Muğla'da Avrupa Spor Haftası etkinlikleri başladı - Son Dakika

Muğla'da Avrupa Spor Haftası kapsamında "Ulusal Herkes İçin Spor ve Sağlık Günleri" etkinliği açılış töreniyle başladı.

Muğla Valisi Orhan Tavlı, Menteşe Kaymakamı Caner Yıldız ve protokolün katılımıyla Sınırsızlık Meydanı'nda gerçekleşen etkinlikte, sporculara başarı diledi.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Ömer İlman, törende, tüm Avrupa ülkeleriyle birlikte Türkiye'de de hafta boyunca eş zamanlı olarak etkinlikler gerçekleştirileceğini söyledi.

Bu kapsamda spor bilincinin geliştirilmesinin, sağlıklı yaşamın öneminin vurgulanmasının amaçlandığını belirten İlman, "Kentte bir hafta boyunca yapılacak etkinliklerle spor kültürünün toplumda daha geniş bir tabana yayılmasını, sağlıklı yaşam bilinciyle birlikte spor bilincinin geliştirilmesini amaçlıyoruz." dedi.

Konuşmaların ardından sporcular alanda atletizm, badminton, kick boks, futbol ayak tenisi, hokey, tenis, basketbol, bisiklet ve karate branşlarında etkinliklerini gerçekleştirdi.