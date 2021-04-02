Muğla'da ayağına ip dolanan güvercin kurtarıldı - Son Dakika

Muğla'nın Yatağan ilçesinde bir evin çatısında ayağına ip dolanan güvercin, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Konak Mahallesi'nde bir binanın çatısından sarkan ipe takılınca havada mahsur kalan güvercini görenler, durumu Muğla Büyükşehir Belediyesi Yatağan İtfaiye Müdürlüğüne bildirdi.
Ekipler, kurdukları seyyar merdivenle ipe takılan güvercine ulaştı.
Kanadına takılan ip kesilen kuş, su verildikten sonra doğal ortamına salındı.
Kaynak: AA
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