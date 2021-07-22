Muğla'da ayağına ip dolanan leyleği itfaiye kurtardı - Son Dakika

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde ayağında ip dolanan leylek itfaiye tarafından kurtarıldı.
Çaltılar Mahallesi Merkez Sokak'ta bulunan elektrik direğindeki yuvasından leyleğin uçamadığını fark edenler durumu itfaiyeye bildirdi.
İhbar üzerine Muğla Büyükşehir Belediyesi Seydikemer İtfaiye Grup Amirliği ekibi bölgeye gönderildi.
İtfaiye ekibi leyleği ayağına dolanan ipten kurtardı ve yuvasına su bıraktı.
Kaynak: AA
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