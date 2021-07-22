Muğla'da ayağına ip dolanan leyleği itfaiye kurtardı - Son Dakika

İtfaiye ekibi leyleği ayağına dolanan ipten kurtardı ve yuvasına su bıraktı.

Muğla 'nın Seydikemer ilçesinde ayağında ip dolanan leylek itfaiye tarafından kurtarıldı.

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