Ayağına misina dolanan kaz kurtarıldı - Son Dakika

Muğla'nın Ula ilçesinde ayağına misina dolanan kaz kurtarıldı.

Akyaka Mahallesi Kadın Azmağı Deresi'ndeki ördekleri ve kazları besleyen Muğla Çevre Vakfı (MUÇEV) personeli, bir kazın yürümekte ve yüzmekte zorlandığını fark etti.

Ayağına misina dolanan kazı yakalayan görevliler, kurtardıkları kazı daha sonra tekrar doğal ortamına bıraktı.

MUÇEV'den yapılan açıklamada, Kadın Azmağı Deresi'nin simgesi haline gelen kazlar için bir ekibin günde iki kez besleme yaptığı, karşılaşılan olumsuzluklara da müdahale edildiği belirtildi.

Özellikle yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında kapalı olan restoranların bulunduğu Azmak Deresi'ndeki kaz ve ördeklerin yiyecek ihtiyacının görevli personellerce sağlandığına işaret edilen açıklamada, mahallede bulunan diğer sokak hayvanları için de mama ve su dağıtımı yapıldığı kaydedildi.