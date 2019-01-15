Muğla'da Ayılar Arı Kovanlarını Parçaladı

Muğla'nın Ula ilçesinde ayılar, 285 arı kovanına zarar verdi.

Muğla'nın Ula ilçesinde ayılar, 285 arı kovanına zarar verdi.



Sakin Kent Akyaka Mahallesi'nde bir grup ayı, bal yemek için Mustafa Çoban'a ait arı kovanlarını parçaladı.



Çoban, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilk defa böyle bir durumla karşılaştıklarını söyledi.



Ayıların 250 kovandan 235'ini parçaladığını anlatan Çoban, 110 bin liralık zararları olduğunu ifade etti.





Arıcılık yapan Şenol Soylu da 50 kovanının ayılar tarafından parçalandığını belirtti.



Kovanlarını parçalayan ayıların arıları da telef ettiğini dile getiren Soylu, "Yaklaşık 10 gündür bölgede ayılarla sorun yaşıyoruz. Bugün de arkadaşımızın 235 kovanı zarar gördü. Bölgede 45 civarında ayı bulunduğu söyleniyor." dedi.



Bugün yetkililerin bölgeye gelerek inceleme yaptığını vurgulayan Soylu, "Ayılar aynı bir insan gibi kovanı açmış içindeki balı tüketip petekleri kırmış. Hatta dün akşam bir arıcı arkadaşımızı kovalamış. 10 gün içinde bin 200 civarında kovanımız zarar gördü. Kovanlarımızı korumak için artık nöbet tutacağız."

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