Son Dakika Haberleri: Muğla'da Ayıların Arı Kovanlarını Parçalaması

Muğla'da Ayıların Arı Kovanlarını Parçalaması

7 dakika önce

Muğla'nın Ula ilçesinde ayılar ve domuzlar, bölgede arıcılık yapan çok sayıda çiftçinin kovanına zarar verdi.

Muğla'da Ayıların Arı Kovanlarını Parçalaması, System.String[]
Muğla'nın Ula ilçesinde ayılar ve domuzlar, bölgede arıcılık yapan çok sayıda çiftçinin kovanına zarar verdi.

Sakin Kent Akyaka Mahallesi'nde dün ayıların bir çiftçiye ait bal kovanlarını parçalamasının ardından bugün de aynı bölgede başka çiftçilerin kovanları, ayı ve domuzların saldırısına uğradı.

Kovanlardan aldıkları balları yiyerek, petekleri etrafa atan hayvanlar, çok sayıda kovana da zarar vererek bölgeden ayrıldı. İkinci saldırı, dünkü olayın ardından alana foto kapan yerleştiren Muğla Arı Yetiştiricileri Birliği ekipleri tarafından görüntülendi.

Bölgede bulunan arıcılar, etrafa saçılan kovanlar ile kırılmış halde bulunan petekleri toplayarak, kovanları ayı ve domuzlardan korumak için alanı ışıklandırarak kovanlara kelepçe ve zincir taktı.

Kovanları zarar gören çiftçilerden Burak Şanlı, 800 kovan ile Antalya'dan Muğla'ya geldiğini belirterek, 10 gündür bölgede bulunan kovanların bir çoğunun ayılar tarafından parçalandığını söyledi.

Kendisine ait 50 kovanın da zarar gördüğünü anlatan Şanlı, kovanlarını ayı ve domuz saldırılarından korumak için nöbet tutmaya başladıklarını dile getirdi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 08:12 Kaynak: AA

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