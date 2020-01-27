Muğla'da aynı botta 12 farklı ülkeden 40 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Muğla'da aynı botta 12 farklı ülkeden 40 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika

Muğla'da aynı botta 12 farklı ülkeden 40 düzensiz göçmen yakalandı

6 saat önce

Muğla'nın Bodrum ilçesinde yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 40 düzensiz göçmen yakalandı.

Muğla'da aynı botta 12 farklı ülkeden 40 düzensiz göçmen yakalandı, System.String[]

Muğla'nın Bodrum ilçesinde yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 40 düzensiz göçmen yakalandı.


Sahil Güvenlik ekipleri, lastik botla Yunan adalarına geçmeye çalışan bir grup düzensiz göçmenin Bitez Mahallesi açıklarında olduğunu belirledi.

Durdurulan botta, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Togo, Filistin, Güney Afrika, Suriye, Kongo, Fildişi, Eritre, Burkina Faso, Mali, Kamerun, Angola ve Orta Afrika uyruklu 40 düzensiz göçmen yakalandı.

Limana getirilen düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından Muğla Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edilecek.

Bodrum, Muğla, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.01.2020 11:44 Kaynak: AA
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