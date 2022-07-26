Muğla'da baba ve iki oğlunun öldürülmesiyle ilgili iki kardeş yargılanıyor

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde amcası ile iki kuzenini av tüfeğiyle öldürdüğü gerekçesiyle hakkında 3 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açılan sanık ile tutuklu kardeşinin yargılanmasına devam edildi.

Fethiye Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada tutuklu sanık R.B, tarafların yakınları ve avukatları hazır bulundu. R.B'nin 15 yaşındaki kardeşi A.F.B. ise duruşmaya Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.

Sanık R.B, olay günü evde olmadığını, arkadaşına çay içmeye gittiğini iddia etti.

Çay içtiği sırada kardeşinin kendisini aradığını ileri süren R.B, "Engel olmak için eve koştum. Eve vardığımda silah ve kardeşim yoktu. Kardeşimi göremeyince anneme 'Ava gideceğim' deyip evden çıktım. Sonrasında kardeşim bu olayı gerçekleştirmiş. Ben de evin önünde olayı üstüme almak için iki el ateş ettim." dedi.

A.F.B ise kimseye zarar vermediğini, abisine engel olmak istediğini iddia etti.

Olay anında annesiyle amcalarının evine gittiklerini beyan eden A.F.B, abisine ateş etmemesi yönünde uyarıda bulunduklarını ileri sürdü.

Tanıkların da dinlenmesinin ardından mahkeme heyeti, R.B. ile kardeşi A.F.B'nin tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

Çatak Mahallesi'ndeki evlerinde Adnan B. (55) ile oğulları Yasin (29) ve Tahsin B. (27), 28 Kasım 2021'de av tüfeğiyle öldürülmüş olarak bulunmuştu. Jandarma ekiplerince gözaltına alınan R.B, tutuklanmıştı. Görülen ilk duruşmanın ardından sanığın cinayetleri işlediğini öne sürdüğü 15 yaşındaki kardeşi de tutuklanmıştı.