Muğla'da bacaya düşen yavru kedi kurtarıldı
4 saat önce
Muğla'nın Fethiye ilçesinde bir evin bacasına düşen kedi yavrusu itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Muğla
Haber Yayın Tarihi : 25.05.2019 01:34 Kaynak: AA
'nın Fethiye
ilçesinde bir evin bacasına düşen kedi yavrusu itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Çamköy
Mahallesi Duran Tahir Gazi Caddesi'ndeki bir evin sahibi, bacadan kedi sesi gelmesi üzerine durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İtfaiye
ekipleri, kanca yardımıyla kediyi bacadan çekip kurtardı. Vücudunda yara olmadığı belirlenen kedi, ekipler tarafından yaşam alanına salındı.
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