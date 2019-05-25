Son Dakika Haberleri: Muğla'da bacaya düşen yavru kedi kurtarıldı

Muğla'da bacaya düşen yavru kedi kurtarıldı

4 saat önce

Muğla'nın Fethiye ilçesinde bir evin bacasına düşen kedi yavrusu itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Muğla'da bacaya düşen yavru kedi kurtarıldı, System.String[]
Muğla'nın Fethiye ilçesinde bir evin bacasına düşen kedi yavrusu itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Çamköy Mahallesi Duran Tahir Gazi Caddesi'ndeki bir evin sahibi, bacadan kedi sesi gelmesi üzerine durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.
İtfaiye ekipleri, kanca yardımıyla kediyi bacadan çekip kurtardı. Vücudunda yara olmadığı belirlenen kedi, ekipler tarafından yaşam alanına salındı.
Haber Yayın Tarihi : 25.05.2019 01:34 Kaynak: AA
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