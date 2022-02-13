Badem ağaçları çiçek açtı - Son Dakika

Muğla'nın Datça ilçesinde çiçek açan badem ağaçlarının oluşturduğu güzel görüntüyü görmek isteyen çok sayıda kişi bölgeye geliyor.
Datça'da havaların ısınmasıyla badem ağaçlarının çiçek açtığı bahçelerde renk cümbüşü yaşanıyor.
Çevre ilçeler ve kentlerden turlarla gelen ziyaretçiler, beyaz gelinlik giymiş hissi veren badem ağaçlarının fotoğraflarını çekiyor.
Palamutbükü Mahallesi'ndeki üreticilerden 89 yaşındaki Ayhan Mehmet Karayurt, badem ağaçlarındaki çiçeklerin meyve vermeye döndüğünü söyledi.
Ünlü Datça bademinin bu yıl rekoltesinin iyi olacağını belirten Karayurt, "Datça bademi lezzet yönünden farklı. Badem ilçe halkının önemli gelir kaynakları arasında yer alıyor." dedi.
Kaynak: AA
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