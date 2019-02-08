Son Dakika Haberleri: Muğla'da Badem Çiçeği Festivali

Muğla'da Badem Çiçeği Festivali

1 saat önce

Muğla'nın Datça ilçesinde üç gün sürecek Badem Çiçeği Festivali başladı.

Muğla'da Badem Çiçeği Festivali, System.String[]
Muğla'nın Datça ilçesinde üç gün sürecek Badem Çiçeği Festivali başladı.


Geçtiğimiz yıl ilki düzenlenen ve 20 binden fazla misafire ev sahipliği yapan Datça, bu yıl ikincisi düzenlenen Badem Çiçeği Festivaliyle renklendi.


Festivalin ilk gününde, kortej yürüyüşünün ardından Cumhuriyet Meydanı'nda kurulan panayır alanlarında çeşitli etkinlikler gerçekleştirildi.


Datça Kaymakamı Mesut Çoban, açılışta, ilçenin sadece yaz aylarında değil, kış mevsiminde de güzel olduğunu dile getirdi.


Bu tür festivallerle Datça'nın kış güzelliklerini tüm ülkeye göstermek istediklerini belirten Çoban, "Datça 8 Şubat'ta badem çiçeği açan Türkiye'deki tek yerleşim yeri. Bahar
Datça'da başlıyor." dedi.

Datça Belediye Başkanı Gürsel Uçar da Türkiye'nin birçok şehrinin bir kısmının karlar altında olduğunu, Datça'da Badem çiçekleriyle baharı karşıladıklarını söyledi.


Muğla Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Başkanı Koray Özcan ise Datça'nın ürünleriyle doğasıyla ayrı bir güzellik olduğunu dile getirdi.


Festival kapsamında, "Badem Çiçeği Yürüyüşü", dans gösterileri, müzik dinletileri yapılacak, panayır alanlarında yöresel lezzetlerin tanıtımı gerçekleştirilecek.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.02.2019 05:57 Kaynak: AA

Türkiye, Cumhuriyet Meydanı, Muğla, Datça, Güncel
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