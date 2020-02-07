Muğla'da Badem Çiçeği Festivali başladı - Son Dakika
Son Dakika Kültür Sanat Muğla'da Badem Çiçeği Festivali başladı - Son Dakika

Muğla'da Badem Çiçeği Festivali başladı

6 saat önce

Muğla'nın Datça ilçesinde üç gün sürecek Badem Çiçeği Festivali başladı.

Muğla'da Badem Çiçeği Festivali başladı, System.String[]

Muğla'nın Datça ilçesinde üç gün sürecek Badem Çiçeği Festivali başladı.


Badem Çiçeği Festivalin ilk gününde, kortej yürüyüşünün ardından Cumhuriyet Meydanı'nda kurulan panayır alanlarında çeşitli etkinlikler gerçekleştirildi.


Datça Belediye Başkanı Gürsel Uçar, Datça'da Badem çiçekleriyle adeta baharı karşıladıklarını söyledi.

Festivale ilginin yoğun olduğunu belirten Uçar, konser ve diğer kültürel etkinlikler yapılacağını ifade etti.

Etkinlikte, dans gösterileri, müzik dinletileri, en iri badem, en hızlı badem kırma yarışmaları yapılırken, panayır alanlarında yöresel lezzetlerin tanıtımı gerçekleştirildi.

Hızırşah Mahallesi kadınları tarafından temsili gelin alma töreni yapıldı.

Türkiye'nin dört bir yanından gelen vatandaşlar, badem çiçekleriyle oluşan görsel güzelliği çektikleri fotoğraflara yansıttı.

Festivale, Muğla Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Nadir Yağcı, Datça Belediye Başkanı Gürsel Uçar, ilçe protokolü ve yaklaşık 3 bin kişi katıldı.

Cumhuriyet Meydanı, Gürsel Uçar, Datça, Muğla, Kültür Sanat, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.02.2020 08:54 Kaynak: AA
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