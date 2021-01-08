Bagaja konulan köpeğin başı hoparlör boşluğuna sıkıştı - Son Dakika

Otomobil sahibi ve vatandaşlar tarafından çıkarılamayınca itfaiye ekiplerinden yardım istendi.

Ölüdeniz Mahallesi 'nde bir otomobilin bagajına konulan köpeğin başı, aracın iç kısmındaki hoparlör takmak için yapılan boşluğa sıkıştı.

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