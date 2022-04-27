Muğla'da bağımlılıkla mücadele çalıştayı yapıldı - Son Dakika
Üye Girişi

Muğla'da bağımlılıkla mücadele çalıştayı yapıldı

27.04.2022 19:06
Muğla'da bağımlılıkla mücadele çalıştayı yapıldı

Muğla Valisi Orhan Tavlı, gençleri bağımlılıktan tamamen uzak tutmak için topyekun bir mücadele verilmesi, herkesin elini taşın altına koyması gerektiğini söyledi.

Muğla Valisi Orhan Tavlı, gençleri bağımlılıktan tamamen uzak tutmak için topyekun bir mücadele verilmesi, herkesin elini taşın altına koyması gerektiğini söyledi.

Muğla Valiliği Koordinasyonunda İl Sağlık Müdürlüğü tarafından bağımlılıkla mücadele çalıştayı yapıldı.

Bağımlılıkla Mücadele İl Koordinasyon Kurulu üyeleri, akademisyenler, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve bağımlılıkla mücadele çalışmalarına katkı sağlayacak gönüllülerin katılımıyla gerçekleşen çalıştayda gençleri zararlı alışkanlıklardan korumak ve bağımlılıkla mücadeleyi güçlendirmek için çözüm önerileri görüşüldü.

Muğla Ticaret ve Sanayi Odası Salonu'ndaki çalıştayın açılışında konuşan Muğla Valisi Orhan Tavlı, bağımlılığı tedavi etmenin maddi ve manevi anlamda çok daha zor ve uzun bir süreç olması nedeniyle bu mücadeledeki en önemli hamlenin önleme faaliyetleri olduğunu söyledi.

Mücadeleye tüm kurumların katkı sunması gerektiğini belirten Tavlı, "Önlerine koyulacak sosyal, sportif ve kültürel argümanlarla birlikte gençlerimizi bağımlılıktan tamamen uzak tutmak için sadece kolluk kuvvetleriyle değil, topyekun bir mücadele verilmesi, herkesin elini taşın altına koyması gerek." dedi.

Sivil toplum kuruluşları olmadan bağımlılıkla mücadele konusunda başarıya ulaşmanın çok zor olduğunu anlatan Tavlı, Muğla'da Valilik ve Yeşilay arasında imzalanan protokol ile ilçelerden YEDAM'ın hizmetlerinden faydalanmak isteyenlerin ulaşım hizmetinin de sağlandığını ifade etti.

Çalıştay ile bağımlılıkla mücadele kapsamında sorunların tespitinin yapılması, önleyici tedbirler kapsamında kurum ve kuruluşların alanlarına yönelik tamamlayıcı faaliyetlerin belirlenmesi, kurumlar arası koordinasyonu sağlamak, katılımcıların tecrübe ve bilgi birikimleri çerçevesinde tespit edilen sorunlara yönelik olarak "Ben Olsaydım" yaklaşımı ile çözüm önerilerinin geliştirilmesi hedefleniyor.

Programa, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Çiçek, Muğla Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Nadir Yağcı, Muğla Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal İşler Daire Başkanı Ünsal Paşalı, İl Sağlık Müdürü Ali Burak Mülayim, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Osman Toprakçı, İş Kur Müdürü Ferda Güley Ceylan, Muğla Sanayi ve Ticaret Odası Başkanı Mustafa Ercan, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, gönüllüler ve çalıştay üyeleri katıldı.

YORUMLAR
500
Muğla Gastronomi buluşmasının ilk yapıldı Muğla Gastronomi buluşmasının ilk yapıldı 1 milyon ata tohumu toprakla buluşuyor 1 milyon ata tohumu toprakla buluşuyor

Muğla Valiliği, Orhan Tavlı, Ticaret, Muğla, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Muğla'da bağımlılıkla mücadele çalıştayı yapıldı - Son Dakika


Son Dakika
19:02 Karamollaoğlu'ndan Kılıçdaroğlu'nun "Adaylık sinyali" denilen sözleri hakkında ilk yorum geldi
18:29 Maaşını beğenmeyen Mehmet Şef, Acun Ilıcalı'ya rest çekti iddiası!
18:10 Göztepe'de teknik direktör Stjepan Tomas dönemi sona erdi!
18:02 Trabzonspor taraftarından sürpriz şampiyonluk talebi geldi!
18:00 Kümesin önünde saldırıya uğrayan tavuğun yaptıklarına kimse inanamadı
18:00 66 kişinin hayatını kaybettiği uçak kazasının nedeni belli oldu! Pilot kokpitte sigara yakmış!
17:35 FETÖ'nün kaset kumpası davasında karar çıktı! Baykal'ın görüntülerini paylaşan isimlerin cezası netleşti
17:22 İngiltere'de bir milletvekilinin cinsel içerikli video izlediği iddiası parlamentoyu karıştırdı!
17:17 Abdullah Avcı, Trabzonsporlu taraftarların talebini kabul etti!
15:06 Gezi Parkı sanıklarından Yiğit Ali Ekmekçi hakkında yakalama kararı çıkartıldı!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.04.2022 19:13:30. #1.13#
SON DAKİKA: Muğla'da bağımlılıkla mücadele çalıştayı yapıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement