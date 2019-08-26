Muğla'da "Bağımlılıkla Mücadele Toplantısı" yapıldı

Muğla'da, Bağımlılıkla Mücadele İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı yapıldı.

Bağımlılıkla mücadele kapsamında, kurumlar arası koordinasyonu sağlamak ve madde bağımlığı ile mücadele konusunda yapılacak faaliyetleri belirlemek amacıyla Muğla Valisi Esengül Civelek başkanlığında, Bağımlılıkla Mücadele İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı gerçekleştirildi.

Valilikteki toplantıya Vali Civelek'in yanı sıra, Vali Yardımcısı Turgut Çelenkoğlu, Menteşe Kaymakamı Caner Yıldız, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Coşkun Sel, İl Emniyet Müdürü Hakan Çetinkaya ve kurul üyesi kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri ile Yeşilay Muğla Şube Başkanı Şadi Pirci katıldı.

Toplantıda bağımlılıkla mücadele kapsamında bir önceki toplantıda alınan kararlar doğrultusunda gerçekleştirilen çalışmalar ve 2018-2023 Tütün Kontrolü Strateji Belgesi Eylem Planı doğrultusunda yapılması gereken çalışmalar hakkında kurul üyeleri bilgilendirildi.

Bağımlılık ile mücadele alanında yapılan kurumsal çalışmaların ele alındığı toplantı İl Sağlık Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı, İl Emniyet Müdürlüğü ve YEDAM tarafından yürütülen çalışmalara ilişkin sunumlar ile devam etti.

Sunumların ardından katılımcıların görüş ve önerilerinin de paylaşıldığı Bağımlılıkla Mücadele İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı, değerlendirmenin ardından sona erdi.